Тұрғындар Тәуелсіздік туралы не дейді?

Бүгiн, 14:51
184
Фото: BAQ.KZ

Тәуелсіздік күні – әр азаматтың жүрегінде әртүрлі мәнге ие.  Бірі үшін бұл – тарихи әділеттің орнауы, енді бірі үшін бүгінгі еркін өмірдің кепілі. Осы мереке қарсаңында BAQ.KZ тілшісі қала тұрғындарынан мереке туралы ой толғау сұрады. 

