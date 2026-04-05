Түнде Қарағандыда үш көлік соқтығысып, бес адам жарақат алды
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы 5 сәуір түні Голубье Пруды ауданында болған.
Қарағандыда үш көліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Бес адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы 5 сәуір түні Голубье Пруды ауданында болған. Қатысқан көліктер Cobalt, BMW және Priora болған.
Апат салдарынан бес адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Олардың жағдайы әлі хабарланған жоқ.
Оқиға орнында тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Полиция апаттың мән-жайын анықтауда.
Полиция жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды және жылдамдық шегінен асырмау керектігін ескертті.
Жолда сақ және мұқият болыңыз. Жол қауіпсіздігі әрбір жол қозғалысына қатысушыға байланысты, - деп ескертті департамент жүргізушілерге.
Соңғы бірнеше күнде аймақта жол қауіпсіздігі күшейтілді. Қарағанды облысында жүргізушілердің қауіпсіздігі мен тәртібін жақсартуға бағытталған ауқымды алдын алу рейдтері жүргізілуде. Оларға аудандық полиция қызметкерлері, патрульдік полиция және Ұлттық гвардия әскерлері қатысады.
Әкімшілік полиция департаментінің бастығы Бағдат Кәкімовтің айтуынша, басты назар алдын алу және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына аударылған. Дегенмен, бір күннің ішінде облыста 800-ден астам жол қозғалысы ережелерін бұзу анықталды, оның 70-і ауыр болды.
Соның ішінде мас күйінде көлік жүргізу. Рейдтер барысында үш мас жүргізуші ұсталды. Көлік жүргізу куәлігінен айырылғаннан кейін қайта көлік жүргізу жағдайлары да тіркелді - бір жағдайда 38 жастағы ер адамға қылмыстық айып тағылды.
Сонымен қатар, терезелерді заңсыз тонировкалаудың 22 жағдайы, куәліксіз көлік жүргізудің сегіз жағдайы және сақтандырусыз көлік жүргізудің 16 жағдайы анықталды. Отыз төрт көлік тәркіленді, - деп атап өтті Кәкімов.
Бұған дейін Талдықорғанда жылдамдықпен келе жатқан көлік екі жасөспірімді мінген мопедті қағып кеткен. Апат Жансүгіров пен Балпық би көшелерінің қиылысында болды. Екі зардап шегуші де ауруханаға жатқызылды, олардың жағдайы ауыр деп бағалануда.
