"Түн – көшеде билеу үшін емес": Семейде тыныштықты бұзғандар жауапқа тартылды

Бүгiн 2026, 03:40
Бүгiн 2026, 03:40
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Семей қаласында қоғамдық тәртіпті бұзған 21 жастағы жүргізуші жауапқа тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Абай облысының Полиция департаментіне сілтеме жасап.

Тәртіп бұзған – Toyota көлігін басқарған 21 жастағы жүргізуші. Ол 2026 жылғы 5 сәуірге қараған түні шамамен сағат 02:00-де тұрғындардың тыныштығын бұзған.

Аталған факті бойынша жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 437-бабына сәйкес, түнгі тыныштықты бұзғаны үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған.

Полиция қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері назардан тыс қалмайтынын және заңға сәйкес жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.

Ең оқылған:

