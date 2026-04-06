"Түн – көшеде билеу үшін емес": Семейде тыныштықты бұзғандар жауапқа тартылды
Бүгiн 2026, 03:40
125Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Семей қаласында қоғамдық тәртіпті бұзған 21 жастағы жүргізуші жауапқа тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Абай облысының Полиция департаментіне сілтеме жасап.
Тәртіп бұзған – Toyota көлігін басқарған 21 жастағы жүргізуші. Ол 2026 жылғы 5 сәуірге қараған түні шамамен сағат 02:00-де тұрғындардың тыныштығын бұзған.
Аталған факті бойынша жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 437-бабына сәйкес, түнгі тыныштықты бұзғаны үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған.
Полиция қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері назардан тыс қалмайтынын және заңға сәйкес жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- Түркістан облысында суға батып кеткен баланың мәйіті табылды
- Астанадағы тұрғындарды шошытқан «атыс»: Полиция оқиғаға түсініктеме берді