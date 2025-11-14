Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тұман және боран: 13 облыста дауылды ескерту жарияланды

Кеше, 23:52
pixabay
Фото: pixabay

Ертең, 15 қарашада Қазақстанның 13 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде түнде және таңертең тұман түсіп, кей өңірлерде көктайғақ пен желдің күшеюі күтіледі.

Алматы облысы: солтүстік және оңтүстігінде тұман. Алматы мен Қонаевта да түнде және таңертең көріну нашарлайды.

Ақмола облысы: батысы мен солтүстігінде тұман, көктайғақ. Желдің екпіні 15–20 м/с. Көкшетауда көктайғақ.

Атырау облысы: батыс, солтүстік және оңтүстік аумақтарында тұман. Атырауда да кей уақытта тұман түседі.

Қызылорда облысы: солтүстік, оңтүстік және орталықта тұман. Қызылордада түнде және таңертең көріну төмендейді.

Ақтөбе облысы: солтүстік пен шығыста тұман.

Солтүстік Қазақстан облысы: қарлы боран, көктайғақ, тұман. Жел 15–20 м/с. Петропавлда да жел күшейеді.

Шығыс Қазақстан облысы: солтүстік және шығыста тұман.

Абай облысы: шығыс пен оңтүстікте тұман.

Қарағанды облысы: солтүстікте тұман, оңтүстікте жел 15 м/с.

Ұлытау облысы: солтүстікте тұман, шығысында жел 15 м/с.

Маңғыстау облысы: батыс, солтүстік және орталықта тұман. Ақтауда да түнде және таңертең тұман түседі.

Қостанай облысы: оңтүстікте көктайғақ, облыстың көп бөлігінде тұман.

Батыс Қазақстан облысы: батыс, солтүстік және оңтүстікте тұман. Оралда да көріну нашарлайды.

Синоптиктер жолда сақ болуға, мүмкіндігінше ұзақ сапарларға шықпауды ескертеді.

