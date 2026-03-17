Тұман, қатты жел: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең кей өңірлерде көрініс шектеулі болуы мүмкін, жол қозғалысы абай болуды талап етеді.
Бүгiн 2026, 04:27
Бүгiн 2026, 04:27Бүгiн 2026, 04:27
97Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
«Қазгидромет» РМК бүгін,17 наурызда Қазақстанның 15 облысында дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер тұрғындарды абай болуға шақырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жетісу облысы (Алакөл ауданы) – оңтүстік-шығыс желдің екпіні түнде 15–20 м/с, күндіз 23–28 м/с.
Атырау облысы – оңтүстік және шығыс аймақтарда шаңды дауыл, жел 15–20 м/с.
Түркістан облысы – таулы және қала аудандарында тұман, жел 15–20 м/с; Шымкентте түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақтөбе, Қызылорда, Қарағанды, Ұлытау, Шығыс Қазақстан, Абай, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Жамбыл, Батыс Қазақстан – тұман, кей жерлерде жолдарда көктайғақ; желдің екпіні 15–25 м/с.
Түнде және таңертең кей өңірлерде көрініс шектеулі болуы мүмкін, жол қозғалысы абай болуды талап етеді.
