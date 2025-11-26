Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тұман, боран және көктайғақ: 14 өңірде дауылды ескерту жарияланды

Кеше, 22:53
pixabay
Фото: pixabay

Ертең, 27 қараша күні Қазақстанның 14 облысында қолайсыз ауа райы күтілуіне байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-на сілтеме жасап.

Синоптиктердің болжамынша, 27-28 қараша күндері елдің бірқатар аймақтарында тұман, көктайғақ, төменгі боран және екпінді жел күтіледі.

Жетісу облысы – түнде және таңертең таулы аймақтарда тұман түседі. Желдің екпіні 17-22 м/с-қа дейін жетеді.

Атырау облысы – 27 қарашада түнде және таңертең батыс пен оңтүстікте тұман.

Павлодар облысы – жаңбыр мен қар, көктайғақ, төменгі боран күтіледі. Желдің екпіні 15-20 м/с.

Түркістан облысының таулы аудандарында тұман.

Маңғыстау облысы – солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде тұман.

Қызылорда облысы – орталықта тұман.

Шығыс Қазақстан облысы – жаңбыр, қар, төменгі боран, көктайғақ. Жел 23 м/с-қа дейін күшейеді.

Абай облысы – күндіз жаңбыр мен қар, төменгі боран, көктайғақ. Жел 25 м/с-қа дейін жетеді.

Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Ұлытау облыстарында – тұман, кей жерлерде көктайғақ пен төменгі боран.

«Қазгидромет» қолайсыз ауа райында жол қозғалысы кезінде сақ болуды, мүмкін болса, шалғай сапарларды шегере тұруды ескертеді.

