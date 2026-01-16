Туған әкесін аяусыз ұрып-соққан ер адам 5 жылға қамалды

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Қоссейіт ауылында тұратын 41 жастағы Алмас Садақбаев қарт әкесіне қатысты қатыгездік көрсетіп, оны қорлағаны үшін, сондай-ақ дәрменсіз күйде болған ата-анасына орташа ауырлықтағы қасақана дене жарақатын келтіргені үшін кінәлі деп танылды. Ол 5 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сот барысында ол өз кінәсін толық мойындап, істеген әрекетіне өкініш білдірді. Сондай-ақ кешірім сұрап, жаза тағайындауда жеңілдік танытуды өтінді. Оның айтуынша, асырауында бес кәмелетке толмаған баласы бар, оның үшеуі бұрынғы некесінен.
Бұған дейін прокурор айыпталушыға 6 жыл 2 айға бас бостандығынан айыруды сұраған болатын.
Еске салайық, бұған дейін Түркістан облысында әкесін аяусыз ұрған азамат қамауға алынғанын хабарладық. Сондай-ақ, ер адамның өз әкесіне деген қатыгездік көрсетуіне психологиялық тұрғыдан не себеп болуы.
Кеше, яғни 15 қаңтарда болған сот отырысында Алмас Садақбаев сотта жылап, халықтан кешірім сұрады.