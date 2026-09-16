Циклон Қазақстанға бет алды: Бірнеше өңірде жаңбыр жауып, жел күшейеді
«Қазгидромет» ескертеді: Қазақстанды циклон мен антициклон алмастырады.
16 Қыркүйек 2026, 14:10
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16 Қыркүйек 2026, 14:1016 Қыркүйек 2026, 14:10
83Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
«Қазгидромет» РМК 2026 жылғы 17-19 қыркүйекке арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдағы күндері Қазақстан аумағында барикалық құрылымдардың жылдам ауысуы күтіледі.
Антициклонның артына қарай циклон елдің барлық дерлік аумағына қарай ығыса бастайды. Осыған байланысты алдымен Қазақстанның батыс, кейіннен солтүстік өңірлерінде найзағай ойнап, екпінді желмен бірге жаңбыр жауады деп болжанады.
«Тек республиканың оңтүстігінде Өзбекстан аумағынан келетін жылы ауа массаларының әсерінен негізінен жауын-шашынсыз жылы ауа райы сақталады», - делінген 17-19 қыркүйекке арналған ауа райы болжамында.
Еске салайық, бұған дейін қыркүйек айында Қазақстанда ауа райы қандай болатыны хабарланды.
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