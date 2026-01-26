Цифрлық қауіпсіздік: Елімізде жаңа ұлттық стандарттар бекітілді

Қазақстанда деректерді қорғау және цифрлық қауіпсіздік үшін жаңа ұлттық стандарттар бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылы ҚР СИМ Техникалық реттеу және метрология комитеті деректерді, мемлекеттік ақпараттық жүйелерді және елдің цифрлық инфрақұрылымын қорғауды күшейтетін төрт жаңа ұлттық стандартты бекітті.
- ҚР СТ 1073-2025 «Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары. Ақпараттық қауіпсіздік пен өмірлік цикл үрдістеріне талаптар». Бұл стандарт ҚР СТ 1073-2007 орнына әзірленді;
- ҚР СТ 4009-2025 «Ақпараттық технологиялар. Ақпаратты криптографиялық қорғау. Блоктық симметриялық шифрлау алгоритмі»;
- ҚР СТ ISO/IEC 15408-4-2025 «Ақпараттық қауіпсіздік, киберқауіпсіздік және құпиялылықты қорғау. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалау критерийлері. 4 бөлім. Бағалау әдістері мен әрекеттерінің спецификациясының құрылымы»;
- ҚР СТ ISO/IEC 15408-5-2025 «Ақпараттық қауіпсіздік, киберқауіпсіздік және құпиялылықты қорғау. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін бағалау критерийлері. 5 бөлім. Қауіпсіздік талаптарының алдын ала анықталған пакеттері».
Олардың екеуі деректерді құпия ұстау, бұрмаланбау және рұқсатсыз кіруден қорғау үшін елде ақпаратты қорғау үшін меншікті шифрлау құралдарын қалай пайдалану керектігін анықтайды, тағы екі стандарт ақпараттық жүйелердің, соның ішінде мемлекеттік және құпия ақпаратпен жұмыс істейтіндердің қауіпсіздігін тексерудің түсінікті және бірыңғай ережелерін белгілейді.
Жаңа стандарттар шифрлауды қолданудан бастап, олардың жұмысының барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелердің сенімділігін бағалауға дейінгі ақпаратты қорғауға жалпы және ашық тәсілді белгілейді.
Нәтижесінде Қазақстан цифрлық тұрақтылықты күшейтеді, маңызды ақпаратты қорғайды және технологиялық және криптографиялық тәуелсіздікке маңызды қадам жасайды.
Ұлттық стандарттарды қолдану қорғалатын ақпарат үшін шетелдік шешімдерден болатын қатерлерді барынша азайта отырып, Қазақстанның техникалық, технологиялық және криптографиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.