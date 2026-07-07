Цифрлық болашақ: Президент жаңа Жарлыққа қол қойды
Президенттің жаңа Жарлығы.
Бүгiн 2026, 18:19
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Бүгiн 2026, 18:19Бүгiн 2026, 18:19
156Фото: АқордаҚасым-Жомарт Тоқаев цифрлық активтерді дамыту жөніндегі шараларды бекітті.
Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлық активтерді дамыту жөніндегі шараларды бекітті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасында цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды, - деп жазылған хабарламада.
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