Цифрлық болашақ: Президент жаңа Жарлыққа қол қойды

Президенттің жаңа Жарлығы.

Бүгiн 2026, 18:19
АВТОР
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АқордаҚасым-Жомарт Тоқаев цифрлық активтерді дамыту жөніндегі шараларды бекітті. Бүгiн 2026, 18:19
Бүгiн 2026, 18:19
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Фото: АқордаҚасым-Жомарт Тоқаев цифрлық активтерді дамыту жөніндегі шараларды бекітті.

Қасым-Жомарт Тоқаев цифрлық активтерді дамыту жөніндегі шараларды бекітті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасында цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы» Жарлыққа қол қойды, - деп жазылған хабарламада. 

 

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