Цифрлық бақылау: ШҚО-да бейнекамералардың көмегімен 150 қылмыс анықталды
Жыл басынан бері Шығыс Қазақстан облысында бейнебақылау камераларының көмегімен 150 қылмыс ашылып, 23 462 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.
Цифрлық жүйелер жол жүрісі қағидаларын бұзудан бастап, ұсақ бұзақылық, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктер ішу және абаттандыру қағидаларын бұзу деректеріне дейін түрлі құқық бұзушылықтарды тіркейді.
Бүгінде ШҚО ПД жедел басқару орталығы мен аумақтық бөлімшелердің кезекші бөлімдеріне 9 мыңнан астам бейнекамера қосылған. Олар жедел жағдайды үздіксіз бақылауға, полиция қызметкерлеріне оқиғаларды дер кезінде анықтап, оған қатысы бар адамдарды белгілеуге көмектеседі.
Жұмыстың жеке бір бағыты – адамдарды бет-әлпеті арқылы тану жүйесі. Өскеменде мұндай функциясы бар 300 камера жұмыс істейді. Жыл басынан бері осы жүйенің көмегімен іздеуде жүрген 198 адамның орналасқан жері анықталды.
Цифрлық бақылаудың артында жедел басқару орталығы қызметкерлерінің күнделікті еңбегі тұр. Олар тәулік бойы хабарламаларды қабылдап, келіп түскен ақпаратты талдайды, жедел жағдайды қадағалап, полиция жасақтарының жұмысын үйлестіреді.
10 ай ішінде "102" пультіне 117 391 хабарлама келіп түскен. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20,3%-ға аз.
Қазір полиция көмегіне жүгінудің бірнеше жолы бар. Азаматтар "102" нөміріне қоңырау шала алады, "102" мобильді қосымшасын, Halyk және Kaspi қосымшаларындағы "Заң мен тәртіп" сервисін немесе "SOS дабыл түймесі" жүйесін пайдалана алады.
Цифрландыру қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету тәсілін өзгертуде. Ол ақпаратты жылдам алуға, оқиға орнын нақты анықтауға және полиция жасақтарының жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Дегенмен технология – ең алдымен құрал. Ал оның нәтижелі болуы мамандардың кәсібилігіне байланысты. Сондықтан әрбір дабыл сигналының, тіркелген құқық бұзушылық пен ашылған қылмыстың артында Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тәулік бойы қызмет атқаратын полицейлердің үйлесімді жұмысы тұр.
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