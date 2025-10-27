Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Цифрландыру: Мемлекеттік қызметтердің үлесі 90 пайыздан асты

Кеше, 17:34
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді қарқынды түрде цифрландыру жалғасуда. Бүгінгі таңда электронды форматтағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің үлесі 90,4 %-ды құрайды. Тізілімде 1 448 мемлекеттік көрсетілетін қызмет бар, оның басым бөлігі онлайн форматта қолжетімді. Одан бөлек, көрсетілетін қызметтердің 90,6 %-ын смартфон арқылы алуға болады, бұл процесті азаматтар үшін барынша ыңғайлы ете түседі. Елімізде сондай-ақ цифрлық құжаттардың 39 түрі енгізілген, олар қағаз түрлерін толықтай алмастыра алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

