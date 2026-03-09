ЦАХАЛ Ирандағы стратегиялық нысандарға әуеден соққы жасады

Әуе соққылары Исфахан қаласында болған.

Бүгiн 2026, 13:45
Бүгiн 2026, 13:45
Бүгiн 2026, 13:45
Фото: depositphotos.com

Израиль қорғаныс армиясы (ЦАХАЛ) Иранның Исфахан қаласында орналасқан баллистикалық зымырандарды ұшыру алаңдары мен ішкі қауіпсіздік күштерінің штабтарына әуе соққыларын жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Әскердің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес, Израильдің әскери-әуе күштері елдің әскери барлау басқармасымен (АМАН) бірлесіп, Иран инфрақұрылымындағы нысандарға бағытталған соққылардың жаңа толқынын аяқтаған.

Сонымен қатар ЦАХАЛ ішкі қауіпсіздік күштерінің әскери инфрақұрылымына және «Басидж» жасақтарының нысандарына да соққы беруді жалғастырып жатқаны атап өтілді.

