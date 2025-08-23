Трамптың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі бұрынғы кеңесшісі Джон Болтонның үйі тінтілді

Тергеу Болтонның құпия ақпаратты ашатын естеліктеріне қатысты деп есептеледі. АҚШ-тың Федералдық тергеу бюросы ұлттық қауіпсіздік бойынша жаңарған тергеу аясында бұрынғы ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джон Болтонның үйі мен кеңсесінде тінту жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN телеарнасына сілтеме жасап.
Телекомпанияның дереккөздерінің хабарлауынша, тергеу Джон Болтонның 2020 жылы жарияланған естеліктеріне қатысты жүргізілуде, онда ол құпия ақпаратты ашады делінген. Тергеушілер басқа да ықтимал ақпараттың таралып кетуін зерттеп жатыр. Құқық қорғау органдарының әрекеті сын толқынын тудырды. Президент Дональд Трамп АҚШ үкіметінің билігін саяси қарсыласын қудалау үшін пайдаланды деп айыпталуда.
Болтонды тінту туралы сұраққа Трамп журналистерге "бұл туралы ештеңе білмегенін" айтты. Ол Әділет департаментінен ақпарат күтетінін айтты.
Вице-президент Дж.Д.Вэнс БАҚ-пен кездесу бағдарламасында рейдтің саяси астары бар екенін жоққа шығарып, оны «саясат емес, заң арқылы жүргізілетін» дәлелдерді жинау операциясының бөлігі ретінде сипаттады.
Егер олар қылмыстық қудалауды аяқтаса, бұл оның заңды бұзғанын анықтағаны үшін, - деді Вэнс.
Джон Болтон президент Дональд Трамптың 2019 жылы бірінші мерзімінде ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі қызметін атқарды, бірақ президент оны жұмыстан шығарды және содан бері екеуі бір-біріне қарама-қайшы болды. Трамп бұған дейін Болтонды естеліктері үшін түрмеге қамаумен қорқытқан, ал Әділет министрлігі оны Трамптың бірінші мерзімінде тексерген. Бұл іс президент Джо Байден кезінде тоқтатылды.