Трамптың мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт құлады
Мұнай бағасы шамамен 14%-ға құлдырадыү
Дональд Трамп Иранның электр станциялары мен энергетикалық инфрақұрылымына жасалуы мүмкін әскери соққыларды бес күнге шектеуді тапсырды. Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың маусымдық фьючерстері Мәскеу уақытымен 14:08-де 13,65%-ға төмендеп, барреліне 91,89 доллар болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ал 14:32-де құлдырау қарқыны бәсеңдеп, баға 6,23%-ға дейін төмендеп, котировкалар барреліне 99,79 долларға дейін қайта көтерілді.
Нарық АҚШ президенті Дональд Трамптың мәлімдемесіне осылайша реакция танытты. Ол Тегеранмен келіссөздерді жалғастыру үшін Иранның электр станциялары мен энергетикалық инфрақұрылымына бағытталған кез келген әскери соққыларды бес күнге шектеуді тапсырған.
Бұған дейін, 22 наурызда, Трамп Тегеран 48 сағат ішінде Ормуз бұғазын ашпаса, Иранның электр станцияларын жоятынын айтып қорқытқан еді. Бұған жауап ретінде Иран өңірдегі АҚШ-тың энергетикалық және ақпараттық инфрақұрылым нысандарына соққы жасайтынын мәлімдеді.
Сонымен қатар, 23 наурызда Тегеран АҚШ әскері құрлықтағы операция бастаса, Парсы шығанағындағы теңіз жолдарын миналап тастауы мүмкін екенін ескертті. Бұған дейін The Wall Street Journal басылымы Вашингтон Иранның оңтүстік жағалауына жақын орналасқан бір немесе бірнеше аралды басып алу үшін теңіз жаяу әскерін пайдалану мүмкіндігін қарастырып жатқанын жазған.
Ислам республикасының президенті Масуд Пезешкиан АҚШ пен Иран арасында келіссөздер жүріп жатыр деген Трамптың сөзін жоққа шығарды. Оның айтуынша, Иран тек Таяу Шығыс елдерімен Ормуз бұғазы арқылы кемелердің өтуін үйлестіру мәселесі бойынша келіссөз жүргізіп жатыр.
Goldman Sachs сарапшылары наурыздың ортасында егер Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан Ормуз бұғазы арқылы мұнай жеткізілімдері бір айдан астам уақыт бойы төмен деңгейде қалса, Brent мұнайының бағасы 2008 жылғы тарихи максимумнан асып кетуі мүмкін екенін ескерткен. Ол кезде баррель құны 147,5 долларға дейін жеткен еді. Сол уақытта да нарық Таяу Шығыстағы тұрақсыздыққа осылайша реакция білдірген.
Еске салайық, бұған дейін Трамп Иранмен бес күнге "достасқаны" туралы жаздық.
