Трамп жақын арада Мадуромен келіссөз жүргізетінін айтты

АҚШ президенті Дональд Трамп жақын арада Венесуэла президенті Николас Мадуромен келіссөз жүргізетінін хабарлады. Бұл туралы ол Fox News радиосына берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Трамп Мадуромен әңгімеде нақты бір мәселені көтеретінін атап өтті, бірақ егжей-тегжейін ашпады. Венесуэла басшысы бұған дейін АҚШ-пен келіссөздер жүргізуге дайын екенін мәлімдеген.
Сондай-ақ Трамп Венесуэлада құрлықтағы әскери операция мүмкіндігін жоққа шығармаған. АҚШ әскери-теңіз күштері Кариб теңізінде 8 кеме, 1 атомдық сүңгуір қайық және 16 мыңнан астам әскери қызметшіні орналастырған. 76 адам есірткі контрабандасы үшін Венесуэладан жойылды.