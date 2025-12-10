АҚШ Украина президенті Владимир Зеленскийге бейбіт келісім бойынша түпкілікті шешім қабылдау үшін бірнеше күн уақыт берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Келісімге сәйкес, Киев Донбассты Мәскеуге беруге міндетті болады. Бұл туралы Financial Times хабардар дереккөзге сілтеме жасай отырып хабарлады.
АҚШ президенті Дональд Трамп Америка Рождествоны тойлайтын 25 желтоқсанға дейін бейбіт келісім жасасуға үміттенеді, - деп атап өтеді басылым.
FT сонымен қатар 6 желтоқсанда екі сағаттық телефон арқылы сөйлесу кезінде арнайы елші Стив Виткофф пен президенттің күйеу баласы Джаред Кушнер Зеленскийден тез шешім қабылдауды талап еткенін хабарлайды. Алайда, Украина президенті еуропалық одақтастарымен кеңесу қажеттілігін айтып, жауабын кейінге қалдырды.
Сонымен қатар, Трамп әкімшілігі Зеленскийге тиімдірек қысым жасау үшін оны еуропалық одақтастарынан алшақтатуға тырысуда. Мұның бәрі АҚШ Украинаны Донбасстан бас тартуға мәжбүрлеудің басқа жолын білмегендіктен орын алуда.