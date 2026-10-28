Трамп Венесуэла АҚШ-тың 51-ші штаты болуы мүмкін екенін айтты
28 Қазан 2026, 11:39
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28 Қазан 2026, 11:3928 Қазан 2026, 11:39
91Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP
АҚШ Президенті Дональд Трамп Венесуэланы 51-ші штат ретінде Құрама Штаттардың құрамына қосу мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Оның айтуынша, бұл жағдайда елді президент емес, сайланатын губернатор басқаратын болады. Бұл туралы ол Техастағы сөйлеген сөзінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ РБК-ға сілтеме жасап.
«Мүмкін, бір күні, жақын арада ол гүлденген 51-ші штатқа айналар. Бұл мүмкін. Келіңіздер, осыны жасайық», – деп мәлімдеді Трамп президенттік сайлаудың орнына губернатор таңдауын өткізуді ұсынып.
Бұл америкалық лидердің мұндай алғашқы мәлімдемесі емес. Мамыр айында Трамп Венесуэладағы мұнайдың мол қорына назар аудара отырып, мұндай мүмкіндікті қарастырып жатқанын бұған дейін де айтқан болатын.
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