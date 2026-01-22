Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Трамп ұсынған құжат: Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына барды

Бүгiн, 15:14
169
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Давостағы Конгресс орталығына барды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Санаулы сәттерден кейін мұнда АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсімі өтеді, - делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін белгілі болғандай, Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 22 қаңтарда Дональд Трамптың арнайы шақыртуымен Швейцарияға жұмыс сапарымен барды. Давос алаңындағы бұл кездесу әлемдік лидерлердің бейбітшілікті сақтау жолындағы күш-жігерін біріктіруді көздейді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Гренландия АҚШ құрамына қосыла ма: Трамп әр тұрғынға 1 млн доллар уәде етті
Келесі жаңалық
Депутат шекара белдеуін қайта қарауға шақырды
Өзгелердің жаңалығы