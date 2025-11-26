Трамп Украина келісімінің жуық арада іске асатынын айтты

АҚШ президенті Дональд Трамп Украинадағы қақтығысты шешу туралы келісімге қол жеткізуге "өте жақын" екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Менің ойымша, біз келісімге өте жақынбыз. Жақын арада білеміз, - деді Трамп Алғыс айту мерекесіне орай өткен іс-шара рәсімінде.
Ол бейбітшілікке қол жеткізу оңайырақ болады деген үмітін қайталады, бірақ келісімдегі "ілгерілеушілікті" атап өтті.
Бұған дейін ABC News АҚШ пен Украина бейбітшілік жоспарының шарттары бойынша келіскенін хабарлаған болатын. Арнаның мәліметінше, құжат 19 тармаққа дейін қысқартылған. Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер де жоспарды америкалық және украин делегациялары келіскенін мәлімдеп, "маңызды қадамдар жасалғанын" атап өтті.
Сонымен қатар, Украина президенті кеңсесінің басшысы Андрей Ермак Владимир Зеленскийдің АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесіп, Алғыс айту күні Ресеймен қақтығысты шешу үшін Вашингтонмен келісілген бейбітшілік жоспарының шарттарына қол қоюы мүмкін екенін мәлімдеді.
Сонымен қатар, Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Аляскада қол жеткізілген келісімдер жоспардан алынып тасталса, "мүлдем басқаша жағдай болатынын" мәлімдеді.