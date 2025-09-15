Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Трамп: Ресей, АҚШ және Украина саммиті жақын арада өтуі мүмкін

Бүгiн, 07:47
AP Photo/ Alex Brandon
АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей басшысы Владимир Путин мен Украина президенті Владимир Зеленскийдің қатысуымен үшжақты саммит «салыстырмалы түрде жақын арада» өтуі ықтимал екенін айтты. Бұл туралы ол Нью-Джерсидегі Бедминстерде Ақ үйдің баспасөз пулына берген сұхбатында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Білмеймін, жақында. Біз бұл мәселені қандай да бір жолмен шешеміз, бірақ салыстырмалы түрде жақын арада, – деді Трамп журналистердің сұрағына жауап беріп.

Оның айтуынша, алдағы келіссөздер саммит немесе жай ғана кездесу ретінде өтуі мүмкін. Сонымен бірге ол Путин мен Зеленский арасында жеке дұшпандықтың жоғары деңгейі бар екенін атап өтті. Сондықтан екі тарап арасындағы келіссөздер АҚШ-тың қатысуымен жүргізілуі тиіс деп есептейді.

