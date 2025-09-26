Трамп: "Путин тоқтауы керек"

АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей президенті Владимир Путиннің Украинаға қарсы шабуылын тоқтатуы керектігін айтып, Түркияны ресейлік мұнайды сатып алуды тоқтатуға шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
NBC News арнасының хабарлауынша, ол бұл туралы бейсенбі, 25 қыркүйекте Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен бірге журналистер алдында сөйлеген сөзінде айтты.
Ресей Украинаға қарсы шабуылын жалғастырып жатқанда, мен оның Ресейден мұнай сатып алуды тоқтатқанын қалаймын, - деді Ақ үй басшысы.
Мақалада атап өтілгендей, Трамп «Ресейдің себепсіз көп адамды өлтіріп жатқанын масқара» деп атады.
Бұл нағыз адам өмірін жоғалту, сондықтан ол тоқтатуы керек – Путин тоқтауы керек», - деп қосты АҚШ президенті.
Журналистер Ердоған Украинадағы қақтығысты шешуде рөл атқара ала ма деген сұрақ қойды.
Ол жасай алатын ең жақсы нәрсе – Ресейден мұнай мен газ сатып алмау. Егер ол мұны істесе, бұл ең жақсы нәрсе болар еді, - деп жауап берді Трамп.
Естеріңізге сала кетейік, Түркия президенті бұған дейін Украинадағы соғыстың жақын арада аяқталатынына сенбейтінін мәлімдеген болатын. Сонымен бірге, Ердоған Анкараның Ресей мен Украина арасындағы келіссөздердегі делдал рөлінен бас тартпайтынын баса айтты.
Оның айтуынша, ол Путинмен Аляскада Трамппен байланысын талқылаған. Ыстамбұлда ресей-украин келіссөздерін қайта бастау мүмкіндігі де талқыланып, Түркия басшысы атап өткендей, Ресей президенті мұны жоққа шығармады.