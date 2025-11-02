Трамп Пентагонға африкалық елдерге басып кіруге дайындалуды бұйырды

АҚШ президенті Дональд Трамп Пентагонға христиандарды өлтіруге қатысы бар террористерді жою үшін Нигериядағы ықтимал әскери әрекеттерге дайындалуды бұйырды. Ақ үй басшысы бұл туралы Truth Social әлеуметтік медиа платформасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Егер Нигерия үкіметі христиандарды өлтіруге жол бере берсе, Америка Құрама Штаттары Нигерияға барлық көмек пен көмекті дереу тоқтатады және қазір масқара болған бұл елге ислам террористерін толығымен жою үшін кіруі мүмкін, - делінген жазбада.
Трамп қорғаныс министрі Пит Хегсетке ықтимал әскери әрекеттерге дайындалуды тапсырып жатқанын қосты. Егер шабуыл болса, «ол қатыгез, жылдам және епті болады».
Егер біз шабуыл жасасақ, ол қатыгез, жылдам және епті болады, - деп қорқытты Америка президенті Нигерия билігіне асығыс болуға кеңес беріп.
Пентагон хатшысы Пит Хегсет АҚШ әскері Нигерияға қарсы әрекеттерге дайындалып жатқанын мәлімдеп жауап берді.
Нигерия үкіметі христиандарды қорғайды, немесе біз осы қорқынышты зұлымдықтарды жасап жатқан ислам террористерін жоямыз, - деп жазды Хегсет әлеуметтік желіде.
31 қазанда Трамп АҚШ заң шығарушыларынан Нигериядағы радикалды исламшыл топтардың христиандарды жаппай өлтіруін тергеп, олардың талдау нәтижелерін оған ұсынуды сұрады. АҚШ президенті сонымен қатар Нигерияны ерекше алаңдаушылық тудыратын ел деп атағанын мәлімдеді.
Нигерия үкіметі Трамптың елдегі христиандықтың жойылып кету қаупі төніп тұрғаны туралы мәлімдемесін жоққа шығарды. Нигерия Сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде Трамптың экстремистік топтардың мыңдаған христиандарды өлтіріп жатқаны туралы мәлімдемесін анық емес деп атады және бұл елдегі нақты қауіпсіздік жағдайын көрсетпейді.
АҚШ сенаторы Тед Круздың айтуынша, Нигериядағы исламшыл топтар 2009 жылдан бері шамамен 50 000 христианды өлтірген.