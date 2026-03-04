Трамп Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге сақтандыру және әскери эскорт беруге уәде берді
Дональд Трамп қажет болған жағдайда Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге әскери эскорттар беруге уәде берді.
АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ Даму Қаржы Корпорациясына (DFC) Парсы шығанағында энергия тасымалдайтын барлық кеме компанияларына «өте қолжетімді бағамен» сақтандыруды дереу бастауды тапсырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол сондай-ақ қажет болған жағдайда Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге әскери эскорттар беруге уәде берді. Трамп бұл туралы Social Truth платформасында жазды.
Axios мәліметінше, Ақ үй АҚШ-та бензин бағасының өсуіне әкелген мұнай бағасының күрт өсуін азайтуға тырысуда. Мұнай бағасы сейсенбіде жоспарлар туралы хабарламалар пайда бола бастағаннан кейін төмендеді.
Трамп қаржылық кепілдіктер АҚШ Даму Қаржы Корпорациясы арқылы «өте қолжетімді бағамен» берілетінін мәлімдеді.
Қандай жағдай болмасын, Америка Құрама Штаттары әлемге энергияның еркін ағынын қамтамасыз етеді, - деп жазды ол.
Бұғаз техникалық тұрғыдан ашық күйінде қалып отыр, бірақ соғыс басталғаннан бері сақтандыру компаниялары кемелерді сақтандыру құнын күрт көтерді, тіпті кейбір жағдайларда оларды сақтандырудан бас тартты, бұл бұғаз арқылы өтуді көптеген тасымалдаушылар үшін экономикалық тұрғыдан тиімсіз етті.
Politico басылымының мәліметі бойынша, бұл мәселемен таныс Пентагонның бұрынғы жоғары лауазымды шенеунігі Пентагон өткен жылы Қызыл теңіздегі кеме қатынасын хуситтердің шабуылдарынан қорғау үшін өз операцияларын қайталауы мүмкін екенін айтты.
