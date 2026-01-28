Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Трамп Оңтүстік Кореядан импортқа тарифті 25%-ға дейін көтерді

Бүгiн, 05:18
AP Photo / Markus Schreiber
Фото: AP Photo / Markus Schreiber

АҚШ Президенті Дональд Трамп Оңтүстік Кореядан импортталатын кейбір тауарларға, соның ішінде автомобильдер, ағаш және фармацевтика өнімдеріне тарифтерді 25%-ға дейін көтеретінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

Бұл қадам өткен жылы жасалған сауда келісімінің шарттарының орындалмауына байланысты қабылданды

Оңтүстік Корея әлі ресми хабарлама алмады және Вашингтонмен шұғыл келіссөздер жүргізуді талап етті.

Өткен жылы ел АҚШ-қа 123 млрд долларлық тауар экспорттады, оның 30 млрд доллары автомобильдерге тиесілі болды. Тарифтің көтерілуі американдық және кореялық нарықтарға қысқа мерзімді әсер етуі мүмкін, бірақ сарапшылар бұған қатты алаңдамауды ұсынады.

Трамп сыртқы саясатта тарифтерді қысым механизмі ретінде жиі қолданады, бұл шешім АҚШ-тың одақтастары мен халықаралық серіктестермен қарым-қатынасына ықпал етуі мүмкін.

