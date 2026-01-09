Трамп Мексика мен Иранға "соққы жасаймын" деп мәлімдеді

АҚШ президенті Дональд Трамп Мексикадағы есірткі картельдеріне қарсы соққы жасауға дайындалып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ол Ирандағы жаппай наразылықтар кезінде шерушілер қаза тапқан жағдайда, АҚШ тарапынан «жойқын соққы» жасалуы мүмкін екенін ескертті.
АҚШ президенті Мексика аумағындағы есірткі картельдеріне қарсы құрлықтағы соққыларға дайындық жүріп жатқанын айтты.
Fox News телеарнасына берген сұхбатында Дональд Трамп қазіргі таңда "Мексиканы картельдер басқарып отыр" деп мәлімдеді.
Біз енді картельдерге қарсы құрлықта соққы жасай бастаймыз. Мексиканы картельдер басқарып отыр, – деді АҚШ президенті.
Алайда ол алдағы жоспарларға қатысты нақты мәлімет келтірген жоқ.
Басылым мәліметінше, Трамптың бұл сөздері АҚШ-тың бірнеше айдан бері жүргізіп келе жатқан әскери науқаны аясында айтылған. Аталған науқан барысында Кариб теңізінде және өзге де аймақтарда есірткі тасымалдады деген күдікпен кемелерге шабуылдар жасалған.
АҚШ билігі бұл өлімге әкелген соққылардың бір бөлігін кемелерде венесуэлалық Tren de Aragua қылмыстық тобының мүшелері болғанымен түсіндірген. Бұл топ өткен жылы шетелдік террористік ұйым деп танылған.
Сонымен қатар Дональд Трамп Ирандағы жаппай тәртіпсіздіктерге де тоқталды. Ол наразылықтар кезінде шерушілердің қаза табуы АҚШ тарапынан қатаң жауапқа әкелуі мүмкін екенін айтты. Бұл туралы президент Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
Трамптың айтуынша, Ирандағы наразылықтар инфляцияның өсуі мен иран риалының құнсыздануы аясында басталған.
Кейбір адамдар көпшілікті бақылау кезінде туындаған қиындықтар салдарынан қаза тапты. Біз жағдайды өте мұқият бақылап отырмыз, – деп жазды АҚШ президенті.
Ол сондай-ақ адамдардың қаза табуына себеп болған қалың топтағы қысым үшін нақты бір тұлғаға жауапкершілік жүктей алатынына сенімді емес екенін атап өтті.
Бұған дейін Иранның Ұлттық қауіпсіздік кеңесі АҚШ-тың араласуы өңірдегі жағдайды тұрақсыздандыруы мүмкін екенін ескерткен еді.
Осыған дейін Трамп АҚШ-ты бірден 66 халықаралық ұйымнан шығарып жіберген еді.