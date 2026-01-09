АҚШ бірден 66 халықаралық ұйымнан шығып жатыр

Америка Құрама Штаттары халықаралық аренадағы бағытын күрт өзгертуде: ел әскери бюджетін бір уақытта арттыра отырып, ондаған ұйымдардан шығып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл сыртқы саясатты қайта құру ма, әлде ірі қақтығысқа дайындық па?
Америка Құрама Штаттары БҰҰ органдарын қоса алғанда, бірден 66 халықаралық ұйымнан шығып жатыр. Дональд Трамп тиісті меморандумға қол қойып, бұл ұйымдарға қатысу енді елдің мүдделеріне қызмет етпейтінін және тек американдық салық төлеушілердің ақшасын босқа жұмсайтынын мәлімдеді.
Мен Мемлекеттік хатшының есебін қарап шықтым және Министрлер Кабинетімен талқылағаннан кейін осы меморандумның 2-бөлімінде көрсетілген ұйымдардың мүшесі болып қалу, оларға қатысу немесе басқаша қолдау Америка Құрама Штаттарының мүдделеріне қайшы келетіні туралы қорытындыға келдім.
Жақында Дональд Трамп әлемдік саясаттағы рөлі туралы тағы да кең көлемді мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, қазіргі АҚШ президентінің жеке араласуынсыз Ресей Украинаны толық бақылауда ұстар еді.
Менің араласуымсыз Ресей енді бүкіл Украинаны иеленер еді. Сондай-ақ, сегіз соғысты жалғыз өзім аяқтағанымды, ал НАТО мүшесі Норвегия маған Нобель бейбітшілік сыйлығын бермеуді ақымақтықпен шешкенін еске салайын. Бірақ бұл маңызды емес! Маңыздысы, мен миллиондаған адамның өмірін сақтап қалдым. Ресей мен Қытай АҚШ-сыз НАТО-дан қорықпайды, және егер бізге шынымен қажет болса, НАТО болатынына күмәнданамын. Бірінші мерзімімде әскерімізді қайта құрғаным және оны жалғастырып жатқаным үшін бәріміз бақыттымыз, – деді Дональд Трамп.
Сонымен қатар, Трамп әскери шығындардың күрт өскенін жариялады. АҚШ президенті елдің қорғаныс қабілетін нығайту қажеттілігін айтып, Пентагон үшін рекордтық бюджет - 1,5 триллион доллар сұрады.
Сенаторлармен, Конгресс мүшелерімен, хатшылармен және басқа да саяси өкілдермен ұзақ және қиын келіссөздерден кейін мен ұлтымыздың мүддесіне сай келетінін, әсіресе осы өте қиын және қауіпті кезеңдерде 2027 жылғы қорғаныс бюджеті 1 триллион емес, 1,5 триллион доллар болуы керек деген қорытындыға келдім. Бұл бізге ұзақ уақыт бойы құқылы болған «арман армиясын» құруға мүмкіндік береді және ең бастысы, кез келген қарсыласқа қарамастан қауіпсіздігіміз бен қорғалуымызды қамтамасыз етеді, – деді АҚШ басшысы.
Осыған байланысты Америка Құрама Штаттарында алаңдатарлық бағалар айтылды. Танымал журналист Такер Карлсон қорғаныс бюджетінің мұндай үлкен өсуі елдің ірі әскери қақтығысқа дайындалып жатқанын көрсетуі мүмкін деп санайды.
Президент Пентагон бюджетін 1 триллион доллардан 1,5 триллион долларға дейін арттыру туралы жариялады. Бұл бюджет жаһандық немесе аймақтық соғысқа дайындалып жатқан елге тән. Біз әлемдік соғысқа қарай бет алып бара жатқанымыз анық, кешіріңіздер, – деп жазды америкалық журналист Такер Карлсон.
АҚШ сыртқы саясатын қайта құрылымдап, қорғанысын нығайтуды жалғастыруда және осыған байланысты әлемнің назары Вашингтонға ауып отыр.