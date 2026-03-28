Трамп: Куба АҚШ-тың келесі нысанасына айналуы мүмкін

Бүгiн 2026, 05:18
AP Photo/ Mark Schiefelbein
53
Фото: AP Photo/ Mark Schiefelbein

АҚШ президенті Дональд Трамп Куба Вашингтонның келесі нысанасына айналуы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Ол бұл туралы Майамиде өткен инвестициялық форумда сөйлеген сөзінде айтты. Президент АҚШ-тың қуатты қарулы күштері бар екенін атап өтіп, қажет болған жағдайда оларды қолдануға тура келетінін жеткізді.

Алайда Трамп Кубаға қатысты нақты қандай әрекеттер жоспарланып отырғанын ашып айтқан жоқ.

