Трамп Ким Чен Ынмен кездескісі келеді

АҚШ президенті Дональд Трамп осы жылы Солтүстік Корея диктаторымен кездескісі келеді. Бұл туралы ол Оңтүстік Корея президенті Ли Чжэ Мёнмен кездесу барысында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Bloomberg агенттігі жазды.
Менің Ким Чен Ынмен өте жақсы қарым-қатынаста болғанымызды айта кету керек, есіңізде болса, бізде олар әлі де бар. Менің ойымша, біз Солтүстік Кореямен үлкен прогреске қол жеткізе аламыз. Сөзсіз! – деді ол.
Жарайды, мен көп адамдармен кездесемін. Әрине, айту қиын, бірақ мен онымен биыл кездескім келеді, – деп қосты ол мұндай кездесудің ықтимал уақыты туралы сұраққа жауап беріп.
Bloomberg Трамп пен Лидің кездесуі Корей түбегіндегі шиеленістің күшеюі аясында өткенін атап өтті. Кездесу қарсаңында Солтүстік Корея Трамптың назарын аударуға тырысса керек, бірнеше арандатушылық мәлімдемелер жасап, жаңа зымыран сынақтарын өткізді.
Атап айтқанда, Ким Чен Ын өз елінің ядролық бағдарламасын «жедел кеңейтуге» шақырып, Солтүстік Кореяның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалғыз жолы «жауларды қорқыту» екенін айтты.
Бірінші мерзімінде Трамп Ким Чен Ынмен үш рет кездесті, бірақ оны ядролық бағдарламасын дамытуды тоқтатуға сендіре алмады. Агенттік атап өткендей, Пхеньян содан бері Вашингтонмен келіссөздерден бас тартты және Мәскеудің негізгі одақтастарының біріне айналды, оған Украинамен соғыста қару-жарақ пен оқ-дәрімен ғана емес, сонымен бірге жауынгерлерін ұрысқа қатысуға жіберу арқылы да көмектесті.
Өз кезегінде маусым айында қызметіне кіріскен Оңтүстік Корея президенті Солтүстік Кореямен қарым-қатынасты жақсартуға уәде берді. Алайда Пхеньян бұл үміттерді "ақымақ арман" деп атады.
Бұл мәселені шешу оңай мәселе емес және бұл мәселеде ілгерілеуге болатын жалғыз адам – сіз, президент мырза, – деді Ли Трампқа.
Оның пікірінше, Солтүстік Корея АҚШ-тың келіссөздерді қайта бастау туралы сигналын күтіп отырғанын айтты. Атап айтқанда, ол Ким Чен Ынның әпкесі оның Трамппен қарым-қатынасын «жаман емес» деп сипаттаған жуырдағы мәлімдемесіне сілтеме жасады. Соңында Оңтүстік Корея президенті Трамп пен Ким Чен Ынның кездесуін ғана емес, Солтүстік Кореяда Трамп мұнарасы мен гольф клубының салынуын асыға күтетінін айтты.