Трамп Израильдің Ливанға жасаған әскери соққысын сынға алды
Трамптың пікірінше, аймақтағы кез келген әскери шиеленіс келіссөздердің барысын қиындатып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израильдің Ливанға жасаған әскери соққысын сынға алып, бұл қадам АҚШ пен Иран арасындағы бейбіт келісімге келу процесіне кері әсер етуі мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі жағдайда тараптар келісімге қол қоюға өте жақын, деп жазды Reuters агенттігі.
Трамптың пікірінше, аймақтағы кез келген әскери шиеленіс келіссөздердің барысын қиындатып, тұрақтылыққа қауіп төндіреді. Сондықтан ол барлық тараптарды сабыр сақтауға және бейбіт диалогты жалғастыруға шақырды.
Ақпарат көздеріне сәйкес, талқыланып жатқан келісім Иранның ядролық бағдарламасын шектеу, сондай-ақ белгілі бір санкцияларды жеңілдету мәселелерін қамтиды. Келісім жобасы бойынша тараптар бірқатар негізгі қағидаттар бойынша ортақ түсіністікке келгенімен, кей мәселелер әлі де талқылануда.
Трамп пен делдал елдер келісімге жақын уақытта қол қойылуы мүмкін екенін жоққа шығармайды, алайда Таяу Шығыстағы соңғы оқиғалар келіссөздер барысына белгісіздік енгізіп отыр.
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