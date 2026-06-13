Трамп іздеуде жүрген ең қауіпті қылмыскердің көзін жойғанын мәлімдеді
Ол арнайы операцияның нәтижесін жариялады.
АҚШ президенті Дональд Трамп Латын Америкасындағы ең іздеуде жүрген қылмыскерлердің бірі – венесуэлалық Tren de Aragua ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі Хосе Антонио «Ниньо» Геррероның көзі жойылғанын мәлімдеді.
Бұл туралы Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.
Менің тапсырмам бойынша АҚШ-тың Оңтүстік қолбасшылығы жедел әрі жойқын соққы жасады. Соның нәтижесінде планетадағы ең қатыгез террористік ұйымдардың бірі саналатын Tren de Aragua тобының атышулы жетекшісі Ниньо Герреро жойылды. Біз бұл қылмыскерлерді кез келген уақытта және кез келген жерде тауып, жауапқа тартатын боламыз, – деді Дональд Трамп.
Ол бұл операцияны «жедел әрі жойқын соққы» деп атап, оның нысанасы есірткі саудасы мен зорлық-зомбылықты қоса алғанда, ауыр қылмыстарға қатысы бар деп саналатын топтың негізгі мүшелерінің бірі болғанын айтты.
Трамп сондай-ақ бұрынғы президент Джо Байденнің көші-қон саясатын сынға алып, оның билігі кезінде АҚШ-тың оңтүстік шекарасы «миллиондаған заңсыз қылмыскерлерге» іс жүзінде ашық болғанын мәлімдеді.
Оның сөзінше, бұл АҚШ аумағында әрекет ететін трансұлттық қылмыстық топтар тарапынан төнетін қауіптің күшеюіне алып келген.
Трамп қазіргі билік есірткі картельдері мен өзге де қылмыстық құрылымдардың мүшелерін анықтау және ұстау жұмыстарын белсенді түрде жалғастыратынын айтты.
«Ниньо Герреро» кім?
Эктор Растенфорд Герреро Флорес, «Ниньо Герреро» лақап атымен белгілі, – венесуэлалық есірткі саудагері және Tren de Aragua қылмыстық тобының жетекшісі. Ол 1983 жылғы 2 желтоқсанда Арагуа штатындағы Маракай қаласында дүниеге келген.
Әртүрлі дереккөздердің мәліметінше, Герреро Венесуэланың қылмыстық әлеміндегі негізгі тұлғалардың бірі саналады. Ол алғашында Токорон түрмесінде құрылған, кейін ықпалын елден тыс жерлерге дейін таратқан қылмыстық ұйыммен байланысты.
2018 жылдың ақпанында ол 17 жылға бас бостандығынан айырылған. Сот оны адам өлтіру, есірткі айналымы, жеке деректерді ұрлау, әскери қаруды заңсыз сақтау және жасыру сияқты бірқатар ауыр қылмыстар бойынша кінәлі деп таныған.
2026 жылдың қаңтарында Герреро Венесуэла президенті Николас Мадуроға қатысты айыптау актісінде жауапкерлердің бірі ретінде аталған болатын. Бұл құжаттар өңірде әрекет еткен есірткі саудасы желісіне қатысты халықаралық тергеулердің бір бөлігі саналады.
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