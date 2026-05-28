Трамп Иранмен келіссөздер аясында санкцияларды жеңілдетуден бас тартты

Оның айтуынша, Тегеранның жоғары байытылған ураннан бас тартуы санкцияларды алып тастауға негіз бола алмайды.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп PBS News арнасына берген қысқа сұхбатында Иранға қатысты санкциялар жеңілдетілмейтінін мәлімдеді. Оның айтуынша, Тегеранның жоғары байытылған ураннан бас тартуы санкцияларды алып тастауға негіз бола алмайды.

Жоқ, ешбір жағдайда. Санкциялар жеңілдетілмейді, – деді Трамп.

Президенттің бұл мәлімдемесі АҚШ пен Иран арасындағы соңғы үш айда жалғасып жатқан Таяу Шығыстағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған келіссөздер аясында айтылды.

Трамп сонымен қатар кейбір араб елдерімен өткен талқылауларда Авраам келісімдерін кеңейту мәселесі қозғалғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл бастама аймақтағы мемлекеттер үшін тиімді болмақ.

АҚШ президенті Иранмен келіссөздер «жақсы жүріп жатыр» деп қысқаша пікір білдірді.

