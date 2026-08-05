Трамп Иранға «соңғы мүмкіндік» берді: Тегеран келіссөз жүріп жатқанын жоққа шығарды
Трамп АҚШ әскерилері Иранға қарсы Екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең ірі операциялардың бірін өткізуге дайын болғанын айтты.
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен жаңа келіссөздер басталатынын мәлімдеп, оны Тегеран үшін келісімге келудің «соңғы мүмкіндігі» деп атады. Алайда Иран билігі Вашингтонмен тікелей келіссөз жүргізіліп жатқанын жоққа шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ AP News-ке сілтеме жасап.
Трамптың айтуынша, келіссөздер бірнеше айға созылған қақтығысты бәсеңдетуге, Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қалпына келтіруге және Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді талқылауға бағытталады.
АҚШ президенті Иранға қарсы жаңа әрі ауқымды әскери соққылар жасау жоспарынан уақытша бас тартқанын да мәлімдеді. Оның сөзінше, дипломатиялық жолға тағы бір мүмкіндік беру туралы шешімге Катар, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктері басшыларының өтініші әсер еткен.
Трамп АҚШ әскерилері Иранға қарсы Екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең ірі операциялардың бірін өткізуге дайын болғанын айтты. Алайда Парсы шығанағындағы серіктестердің ескертуінен кейін Вашингтон келіссөздердің нәтижесін күтуге шешім қабылдаған.
Бұл – Иранның келісімге келуі үшін соңғы мүмкіндік, – дейді АҚШ президенті.
Трамптың мәлімдеуінше, келіссөздердің негізгі шарттарының бірі – Ормуз бұғазын қайта ашу. Бұл бағыт арқылы қақтығыс басталғанға дейін әлемде сатылатын мұнай мен табиғи газдың шамамен бестен бірі тасымалданған. Бұғаздағы қозғалыстың шектелуі әлемдік энергетика нарығына және мұнай бағасына қысым түсіріп отыр.
Алайда Иранның Сыртқы істер министрлігі АҚШ-пен келіссөз жүргізіліп жатқаны туралы ақпаратты растамады.
Министрліктің ресми өкілі Исмаил Багаидің айтуынша, Тегеран қазір АҚШ-пен емес, Оманмен келіссөз өткізіп жатыр. Кездесулердің негізгі тақырыбы – Ормуз бұғазы арқылы кемелердің қауіпсіз өтуіне арналған уақытша бағыт қалыптастыру.
Иран тарапы бұл келіссөздердің ядролық бағдарламаға немесе АҚШ-пен саяси келісім жасауға қатысы жоқ екенін мәлімдеді.
Трамп Тегеранның бұл ұстанымын сынға алды. АҚШ президенті тараптар арасындағы байланыс жалғасып жатқанын айтып, Иран басшылығын келіссөздер туралы қарама-қайшы мәлімдеме жасауда айыптады.
Иран мойындаса да, мойындамаса да, біз олармен сөйлесіп жатырмыз, – дейді Дональд Трамп.
Әзірге келіссөздердің нақты қай жерде және қандай форматта өтетіні жарияланған жоқ. Сондай-ақ оған Иран мен АҚШ атынан кімдердің қатысатыны белгісіз.
AP News мәліметінше, Вашингтон мен Тегеран арасындағы келіссөздер қақтығысты тоқтату және Ормуз бұғазындағы жүк тасымалын толық қалпына келтіру үшін шешуші мәнге ие. Дегенмен екі елдің келіссөздерге қатысты қарама-қайшы мәлімдемелері дипломатиялық процестің нақты басталған-басталмағанына қатысты белгісіздік туғызып отыр.
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