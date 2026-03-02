Трамп: Иранға қарсы операцияның "үлкен толқыны" әлі алда
Трамптың айтуынша, қазіргі әскери әрекеттер жоспарға сай жүріп жатыр.
Дональд Трамп CNN арнасының жүргізушісі Джейк Таппер-мен телефон арқылы сөйлесіп, Иранға қарсы операцияның «ең үлкен толқыны» әлі басталмағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Біз олардан барлық ақымақтықты жоямыз. Менің ойымша, бәрі өте жақсы жүріп жатыр. Бұл өте күшті стратегия. Бізде әлемдегі ең күшті армия бар және біз оны қолданамыз, – деді ол сұхбат барысында.
АҚШ президенті Иранға қарсы негізгі соққылардың әлі басталмағанын атап өтті.
Біз оларға әлі соққы беріп бастаған жоқпыз. Үлкен толқын әлі басталған жоқ. Бірақ ол жақында келеді, – деді Трамп.
Соғыс қанша уақытқа созылуы мүмкін деген сұраққа ол шамамен бір ай деп жауап берді.
Мен оның созылғанын қаламаймын. Мен әрқашан ол төрт аптаға созылады деп ойладым. Біз кестеден сәл озып кеттік, – деді АҚШ басшысы.
Сонымен қатар Трамп Иранның Катар және Біріккен Араб Әмірліктері сияқты көршілес араб елдеріне жасаған шабуылдарын «ең үлкен тосын сый» деп атады.
Біз таң қалдық. Біз оларға: “Біз жеңеміз” дедік, енді олар соғысқысы келеді. Және олар агрессивті күрес жүргізуде, – деді ол.
