Трамп: Иранға қарсы операция жақын арада аяқталады
Қақтығыстың одан әрі дамуы мен оның нақты аяқталу мерзімі әзірге белгісіз.
Бүгiн 2026, 07:14
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери операциясы жақын арада аяқталатынын, алайда бұл осы аптада болмайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Ақ үйде журналистердің сұрағына жауап берген Трамп: «Менің ойымша, жақын арада аяқталады», - деді.
АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери науқанды 28 ақпанда бастаған. Шабуылдар барысында Тегеранды қоса алғанда, елдің бірқатар ірі қалалары нысанаға алынды. Вашингтон бұл әрекеттерді Ираннан төнген зымыран және ядролық қауіптермен түсіндірді.
Өз кезегінде Иран жауап ретінде Израильге, сондай-ақ АҚШ-тың Таяу Шығыстағы бірқатар елдердегі әскери нысандарына қарсы операциялар жүргізе бастады.
Қақтығыстың одан әрі дамуы мен оның аяқталу мерзімі әзірге белгісіз.
Ең оқылған:
- Рамазанның соңғы үш күні: Қадір түнін қалай өткізу керек?
- Қылқындырып тастаған: Астанада полицей бастығына шабуыл жасаған
- Әнші Рахат Тұрлыханов әйелін ұрды деген күдікпен полицияға жеткізілді
- "Көмектеспесе, есімде болады": Трамп Ормуз бұғазы үшін коалиция жинап жатыр
- ЖИ қателігі: Әйел жазықсыз 4 ай түрмеде отырып, үйі мен көлігінен айырылды