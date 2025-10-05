Трамп: ХАМАС кепілге алынғандарды тез арада босатуы тиіс

АҚШ президенті Дональд Трамп ХАМАС-тың кепілге алынған адамдарды босату ісінде кешігуіне жол бермейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
ХАМАС тез әрекет етуі керек, әйтпесе барлық ставкалар жасалады. Мен кідірісті де, Газадан қайтадан қауіп төндіретін жағдайды да қабылдамаймын, – деді ол Truth Social парақшасында.
Трамп Израильге кепілге алынғандарды босатуға мүмкіндік беру үшін бомбалауды уақытша тоқтатқан шешімі үшін алғыс білдірді. Сондай-ақ тараптарды бейбіт келісімге тез қол жеткізуге шақырды.
29 қыркүйекте Трамп Газа секторындағы қақтығысты реттеудің 20 тармақтан тұратын жоспарын жариялаған болатын. Жоспарда:
- Израиль әскерін Газадан шығару;
- кепілге алынғандарды кезең-кезеңімен босату;
- инфрақұрылымды қалпына келтіру;
- ХАМАС пен өзге радикалды топтарды биліктен шеттету үшін әскери операцияны тоқтата тұру қарастырылған.
3 қазанда Трамп келісімге 5 қазан күні Вашингтон уақыты бойынша 18:00-де қол жеткізу қажет екенін айтты.
Осыған дейін ХАМАС Газа секторын басқаруды Палестина комитетіне тапсыруға және кепілге алынғандарды босатуға дайын екенін білдірген. Израиль билігі де Газадағы әскери операцияны «минимумға дейін» қысқартатынын хабарлады.