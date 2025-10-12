Трамп Газадағы жағдайға байланысты Шарм-эш-Шейхте бейбіт саммит өткізеді

13 қазанда Египеттің Шарм-эш-Шейх курортты қаласында Газа секторындағы қақтығысты реттеуге арналған халықаралық саммит өтеді. Саммитті АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамп пен Египет президенті Абдель Фаттах ас-Сиси бірлесіп өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Египет төрағалығының мәліметінше, саммитке БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш, Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер, Италия премьері Джорджа Мелони, Испания президенті Педро Санчес және Франция басшысы Эммануэль Макрон бастаған 20-дан астам елдің көшбасшылары қатысатынын растаған, деп жазады The Guardian.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху саммитке келеді ме, жоқ па – әзірге белгісіз. Ал ХАМАС ұйымы өздерінің бұл кездесуге қатыспайтынын мәлімдеді.
Кездесудің басты мақсаты – Израиль мен ХАМАС арасындағы атысты тоқтату туралы келісімді бекітіп, гуманитарлық көмекті жедел жеткізу және Таяу Шығыстағы "жаңа тұрақтылық дәуірінің" негізін қалау.
Атысты тоқтату Египет, Катар және Түркияның арағайындығымен өткен келіссөздердің нәтижесінде мүмкін болды. Бұл келіссөздерге АҚШ өкілдері Стив Виткофф пен Джаред Кушнер де қатысқан.
Палестина билігінің мәліметінше, Израиль шабуылдары салдарынан Газада 67 мыңнан астам адам қаза тапқан, олардың көпшілігі – бейбіт тұрғындар. Қанды қақтығыс ХАМАС-тың Израильге жасаған шабуылынан кейін басталды. Ол шабуыл кезінде 1200 адам қаза тауып, 251 адам тұтқынға алынған болатын.