Трамп Газа келісіміне қол қою үшін Мысырға баратынын жариялады

АҚШ президенті Дональд Трамп ХАМАС пен Израиль арасындағы атысты тоқтату келісіміне ресми қол қою үшін Мысырға баруды жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ NBC News арнасына сілтеме жасап.
Бұл туралы америкалық көшбасшы бейсенбі, 9 қазанда Ақ үйде министрлер кабинетінің отырысында мәлімдеді.
Мен сонда баруға тырысамын. Біз оған жетуге тырысамыз, қазір нақты уақыт бойынша жұмыс істеп жатырмыз, - деді ол.
Трамп Газадан кепілге алынғандарды дүйсенбі немесе сейсенбіде қайтару жоспарланғанын қосты.
Кеше түнде біз Таяу Шығыста тарихи серпіліске қол жеткіздік – көпшілік мүмкін емес деп ойлаған нәрсе. Біз Газадағы соғысты аяқтадық... Біз қалған барлық кепілге алынғандарды босатуды қамтамасыз еттік, - деп Ақ үйдің X әлеуметтік медиа платформасындағы ресми аккаунтында президенттің сөзі келтіріледі.
Алдыңғы күні америкалық көшбасшы жексенбі күні Израильге баруы мүмкін екенін мәлімдеп, сапардың нақты уақыты анықталып жатқанын атап өтті.
Еске сала кетейік, Трамп бұған дейін Израиль мен Хамас бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңі аясында келісімдерге қол қойғанын хабарлаған болатын.
Қозғалыс өкілдері Газа секторындағы соғысты тоқтатып, Израиль әскерлерінің шығарылуын қамтамасыз ететін қол жеткізілген келісімді растады. Олар Ақ үй мен Газа келісімінің кепілі елдерді Израильді оның орындалуын қамтамасыз етуге шақырды. Топ сонымен қатар Трампқа қақтығысты тоқтатуға күш салғаны үшін алғыс білдірді.
Израильдік БАҚ-тың хабарлауынша, ХАМАС-тың кепілге алынғандары сенбі, қазанның 11-і күні босатылады деп күтілген.