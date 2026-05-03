Трамп ЕО-дан келетін көліктерге баж салығын арттыруды жариялады
Трамп жеңіл және жүк көліктеріне енгізілетін баж салығын 25%-ға дейін арттыру жоспары бар екенін айтты.
АҚШ президенті Дональд Трамп Еуропалық одақтан импортталатын автокөліктерге баж салығын 25%-ға дейін көтеру ниетін мәлімдеді. Бұл қадам ЕО-мен сауда қатынастарын шиеленістіруі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Трамп жеңіл және жүк көліктеріне енгізілетін баж салығын 25%-ға дейін арттыру жоспары бар екенін айтты. Бұл туралы ол Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.
Америкалық көшбасшының сөзінше, мұндай шешім Еуропалық одақтың "келісілген сауда келісімін толық сақтамауына" байланысты қабылданған. Күтіліп отырғандай, жаңа тарифтер келесі аптадан бастап күшіне енуі мүмкін.
Бұған дейін Дональд Трамп пен Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен көпшілік тауарларға шамамен 15% деңгейінде баж салығын қарастыратын сауда шарттары туралы келіскен еді. Кейін АҚШ Жоғарғы соты президенттің ауқымды тарифтер енгізу мүмкіндігін шектеп, экономикалық төтенше жағдай жариялауға негіз жоқ екенін анықтаған.
Соның нәтижесінде баж салығының ең жоғары деңгейі 10%-ға дейін төмендетілді. Осыдан кейін АҚШ әкімшілігі тарифтерді қайта қарау үшін балама құқықтық тетіктерді іздей бастады.
Қазіргі таңда АҚШ-та сауда балансы мен ұлттық қауіпсіздікке ықтимал қауіптер талданып жатыр. Бұл жаңа тарифтік саясат енгізуге және ЕО-мен қолданыстағы келісімдерге қауіп төндіруі мүмкін.
Трамп сондай-ақ бұл баж салығы АҚШ аумағында өндірілген көліктерге қолданылмайтынын атап өтті. Оның айтуынша, елде жаңа автозауыттар қарқынды салынып жатыр, олар америкалықтар үшін жұмыс орындарын ашып, жақын уақытта іске қосылады.
