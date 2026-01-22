Трамп Давоста Гренландияны күшпен басып алмайтынын мәлімдеді

АҚШ президенті Дональд Трамп Дүниежүзілік экономикалық форумда Гренландияны күшпен басып алмайтынын мәлімдеді, бірақ аралға қатысты талаптарын қорғауды жалғастырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Ол АҚШ-тың Гренландиямен келіссөз жүргізуге ниетті екенін айтып, Данияға «иә» немесе «жоқ» деп жауап беруге мүмкіндік берді.
Трамптың айтуынша, Гренландия стратегиялық маңызы бар, әсіресе зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі үшін, және оны басқа ешбір ел қауіпсіздендіре алмайды. Дегенмен, НАТО басшылары оның әрекеті одақтастыққа қауіп төндіруі мүмкін деп ескертті.
Сөзінде Трамп сонымен қатар еуропалық елдерді экономикалық, энергетикалық және геосаяси мәселелер бойынша сынға алды. Гренландияны «алтын күмбез» деп атап, АҚШ-тың аралдағы ықпалын арттыру қажеттігін айтты, бірақ әскери күш қолданбайтынын тағы растады.
Оның мәлімдемелері қаржы нарықтарына да әсер етіп, АҚШ акцияларының индексі шамамен 1% көтерілді.