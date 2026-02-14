Трамп: Дауыс беруші куәлігін талап ету аралық сайлауларда да қолданылады
АҚШ президенті Конгресс сәйкес бастаманы мақұлдамаса да, жарлық шығаруға ниет білдіргенін айтты.
-АҚШ президенті Дональд Трамп дауыс беруші куәлігін көрсету талабын аралық сайлауларда енгізуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu-ға сілтеме жасап.
Тіпті егер Конгрестің бұл бастаманы мақұлдамауына қарамастан. Ол тиісті президенттік жарлық шығаруға ниет білдіргенін айтты.
Өзінің Truth Social әлеуметтік желідегі парағында Трамп демократтардың дауыс беруші куәлігін талап ету мәселесіне дауыс беруден бас тартатынын атап өтті.
Конгрестің мақұлдауына қарамастан, аралық сайлауларда дауыс беруші куәлігін көрсету талабы міндетті болады, – деп жазды Трамп.
Басқа хабарламасында ол жақын арада осы мәселеге байланысты президенттік жарлық шығаратынын, бірақ нақты мәлімет бермегенін жеткізді.
Естеріңізге сала кетейік, «SAVE Act» заң жобасы дауыс беру кезінде дауыс беруші куәлігін міндетті ету және сайлау процесін қатаңдатуды көздейді. Бұл жоба Бұқаралық палатаның мақұлдауынан өтті және Сенатқа жолданды.
Сенатта құжатты мақұлдау үшін республикалықтармен қатар демократтардың да қолдауы қажет. Алайда мәліметтерге қарағанда, 53 республикалық сенатордың бәрі бұл бастаманы қолдауға дайын емес, бұл демократтар тарапынан сынға ұшырады.
Заң жобасына сәйкес, дауыс беру кезінде дауыс беруші куәлігін көрсету міндеттеледі, ал сайлаушы ретінде тіркелу үшін АҚШ азаматтығын растайтын құжат қажет болады.
Аралық сайлаулар АҚШ-та 3 қарашада өтеді. Сайлаушылар 435 орындық Бұқаралық палатаның барлық орындарын және Сенаттағы 100 орынның 35-ын анықтайды.
Бұған дейін Трамп республикалықтарды «сайлауды ұлттық деңгейге шығару» және «сайлау процесін бақылауға алу» туралы шақырған еді, бұл демократтар тарапынан реакция тудырды. 6 ақпанда ол Конгресте «SAVE Act» заң жобасын тезірек қабылдауға шақырған.
