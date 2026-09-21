Трамп балаларға арналған вакциналарды бес дозаға бөлуді ұсынды
АҚШ президенті бұл тәсіл аутизм жағдайларын азайтуға көмектеседі деп санайды.
АҚШ президенті Дональд Трамп балаларға салынатын вакциналарды аутизм жағдайларын азайту үшін бес бөлек дозаға бөлуді өндірушілерден талап етпек. Ол нақты қандай вакциналар туралы айтып отырғанын нақтыламады.
Бұл туралы Reuters агенттігі мәлімдеді.
Біз оларға бес доза жасауды ұсынамыз. (…) және оларды алты ай аралықпен енгізу керек, сонда вакцинаның аз мөлшері ағзаға түседі, – деді Трамп.
Тамыз айында Трамп балаларға вакцина салуды қысқартуды қайта қарауды көздейтін жарлыққа қол қойған болатын. Атап айтқанда, АҚШ президенті әкімшілігі балаларға ұсынылатын екпелер санын 18-ден 11-ге дейін қысқартуды, сондай-ақ қызылша, паротит және қызамыққа (MMR) қарсы біріктірілген вакцинаны үш бөлек екпеге бөлуді ұсынған.
Сарапшылардың айтуынша, қызылша, паротит және қызамыққа қарсы вакциналар АҚШ-та лицензияланбаған. Олардың кез келгені бөлек түрінде қолжетімді болғанға дейін бірнеше жыл өтуі мүмкін.
Басылымның жазуынша, Трамптың жарлығы денсаулық сақтау министрі Роберт Ф. Кеннеди кішідің көп жылдан бері айтып келе жатқан ұстанымын қолдайды. Ол вакцинацияға қарсы күресетін белсенді ретінде белгілі және екпелер аутизмге себеп болады деп мәлімдейді. Алайда ғылыми қауымдастық бұл байланыстың жалған екенін бірнеше рет дәлелдеген.