Трамп Баграм әуе базасын беруден бас тартқаны үшін Ауғанстанды қорқытты

АҚШ президенті Дональд Трамп 2021 жылдан бері Талибанның бақылауында болған Ауғанстаннан Баграм әуе базасын АҚШ бақылауына беруді талап етті. Базаны америкалық әскерлер шығару кезінде тастап кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Трамп әуе базасын беруден бас тартқаны үшін Кабулды "қауіпті істермен" қорқытты.
Егер Ауғанстан Баграм авиабазасын оны салғандарға – Америка Құрама Штаттарына қайтармаса, жаман нәрселер болады, - деп жазды ол Truth Social әлеуметтік медиа платформасында.
Кейін америкалық көшбасшы Ауғанстан үкіметінен Баграм әуе базасын дереу АҚШ бақылауына береді деп күтетінін мәлімдеді.
Біз қазір Ауғанстанмен келіссөздер жүргізіп жатырмыз және оны қайтарғымыз келеді. Және біз оны мүмкіндігінше тезірек, дереу қайтарғымыз келеді, - деді Трамп.
Трамп кеше АҚШ-тың Баграм әуе базасындағы әскери қатысуын қалпына келтіру үшін Талибанмен келіссөздер жүргізіп жатқанын хабарлады. Кабул бұл үндеуді қабылдамады.
Баграм әуе базасы Кабулдан солтүстік-батысқа қарай 60 шақырым жерде орналасқан. 1950 жылдары салынған аэродром 1979-1989 жылдардағы кеңестік науқан кезінде әскерлерді орналастырудың негізгі пункті болды. 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі терактілерден кейін АҚШ Ауғанстанға басып кірген кезде Баграм Вашингтонның бақылауына өтті. 2012 жылы ең жоғары деңгейде Баграмнан 100 мыңнан астам АҚШ әскері өтті.