Трамп АҚШ-қа босқындарды қабылдау шегін азайтты

Дональд Трамп әкімшілігі 2026 жылы АҚШ-қа қабылданған босқындар санын 7500-ге дейін шектейді және ақ нәсілді оңтүстік африкалық азаматтарға басымдық береді, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.
Бұл бұрынғы президент Джо Байден белгілеген бұрынғы 125 000 шектеуден күрт төмендеуді білдіреді.
Federal Register веб-сайтында жарияланған хабарламада 7500 орын Оңтүстік Африкадан келген африкандықтарға (ақ нәсілді африкалықтар) және «өз отанындағы заңсыз немесе әділетсіз кемсітушіліктің басқа құрбандарына» басымдық берілетіні айтылған.
Қысқарту себептері көрсетілмеген, бірақ хабарламада оның "гуманитарлық тұрғыдан негізделгені немесе ұлттық мүддеге сай келетіні" айтылған. 2025 жылдың қаңтарында Трамп Америка Құрама Штаттарының босқындарды қабылдау бағдарламасын (USRAP) тоқтата тұру туралы бұйрыққа қол қойды, оның айтуынша, бұл АҚШ үкіметіне ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық қауіпсіздікке басымдық беруге мүмкіндік береді.
Осы жылдың мамыр айында Дональд Трамп кездесу барысында Оңтүстік Африка президенті Сирил Рамафосаны сынап, өз еліндегі ақ фермерлердің өлтіріліп, қудаланып жатқанын мәлімдеді.
АҚШ-тың ақ нәсілді оңтүстік африкалықтарды қабылдау саясаты босқындар құқықтарын қорғау топтарының әділетсіз қарым-қатынасы туралы айыптауларын тудырды.
Оңтүстік Африка үкіметі АҚШ әкімшілігінің шешіміне әлі жауап берген жоқ.