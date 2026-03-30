Трамп: АҚШ Иранның мұнайын "ала алады" және Харг аралын басып алуы мүмкін
Трамп эксклюзивті сұхбатында Иранның мұнайын тартып алу бойынша әрекетті Венесуэладағы жағдаймен салыстырды
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның мұнайын алуға ниетті екенін мәлімдеді және экспорттық хаб саналатын Харг аралын жаулап алу мүмкіндігін жоққа шығармады. Бұл туралы BAQ.KZ Financial Times дерегіне сілтеме жасап хабарлайды.
Трамп эксклюзивті сұхбатында бұл әрекетті Венесуэладағы жағдаймен салыстырды: АҚШ мұнда мұнай саласын ұзақ уақыт бойы бақылауға алуды жоспарлап отыр.
Шынын айтсам, мен ең бірінші кезекте Иранның мұнайын алғым келеді. Бірақ кейбір ақымақ адамдар АҚШ-та “Неге солай істейсің?” деп сұрайды. Олар ақымақ, – деді Дональд Трамп.
Баяндамада айтылғандай, мұндай әрекеттер Иранның мұнай экспортының көп бөлігі өтетін Харг аралын басып алуды қамтиды. Дегенмен, экспорт хабына шабуыл жасау қауіпті болар еді, себебі бұл америкалық әскерлер арасында шығындардың ықтималдығын арттырып, соғысты ұзартып, шығындарды арттырады.
Мүмкін біз Харг аралын аламыз, мүмкін алмаймыз. Бізде көптеген нұсқалар бар, – деді Трамп. – Бұл сондай-ақ біздің біраз уақыт сол жерде болуымыз керек дегенді білдіреді... Менің ойымша, олардың ешқандай қорғанысы жоқ. Біз оны өте оңай ала аламыз.
Сонымен қатар, The Washington Post жазғандай, Пентагон Иранға қысқа мерзімді жер операциясына дайындалып жатыр. Бұл толық масштабты басқыншылық болмайды, бірақ бірнеше апта немесе бірнеше айға созылуы мүмкін.