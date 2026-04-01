Трамп: АҚШ – Иран келіссөздері жабық форматта өтеді
Трамптың айтуынша, АҚШ үшін маңызды келісімнің тек бір ғана тобы бар және ол тармақтар осы келіссөздер барысында талқыланатын болады.
Бүгiн 2026, 00:30
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein
АҚШ президенті Дональд Трамп АҚШ пен Иран арасындағы ықтимал келіссөздердің жабық есік алдында жүргізілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Трамптың айтуынша, АҚШ үшін маңызды келісімнің тек бір ғана тобы бар және ол тармақтар осы келіссөздер барысында талқыланатын болады. Президент бұл тармақтарды атысты тоқтату туралы келісімнің негізі деп атап өтті.
Бұл ақылға қонымды нәрсе және оны оңай тастауға болады, – деп жазды Трамп Truth Social желісінде.
Еске сала кетейік, АҚШ пен Иран екі аптаға атысты тоқтату туралы келісімге келген болатын.
Ең оқылған:
- Астанада клиенттерге "күш-қуат" арттыратын қоспа сатқан фитнес-жаттықтырушы ұсталды
- Оңтүстік Корея Қазақстанға мұнай бойынша келіссөзге келмек
- Мұғалімдер ұзақ күткен шешім қабылданды: Министр ұстаздардан сүйінші сұрады
- Атырауда СОБР ішінде жанжал: Қызметкерлер басшыларының соққысы мен қорлығына министрге шағымданды
- Қарағандыда полицейлер көшеде есінен танып қалған бойжеткенді құтқарды