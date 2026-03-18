Трамп: АҚШ енді НАТО көмегіне мұқтаж емес
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы әскери операция толық сәтті аяқталғанын мәлімдеп, енді НАТО елдерінің көмегі қажет емес екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
АҚШ президенті бұл туралы сейсенбі, 17 наурызда Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.
Оның айтуынша, АҚШ Иранның әскери әлеуетін айтарлықтай әлсіреткен: флот, әуе күштері, әуе қорғанысы мен радиолокациялық жүйелері жойылған.
НАТО бойынша одақтастардың көпшілігі Америка Құрама Штаттарына Таяу Шығыстағы Иранның террористік режиміне қарсы әскери әрекеттерімізге қатысқысы келмейтіні туралы кеңес берді, дегенмен іс жүзінде барлық елдер біздің әрекеттерімізбен толық келіседі және Иран ешқашан ядролық қаруға ие болмауы керек, - деп түсіндірді Трамп.
Сондай-ақ Трамп НАТО одақтастары операцияға қатысудан бас тартқанын, бірақ АҚШ-тың әрекетін қолдайтынын жеткізді. Ол альянсты "біржақты жұмыс істейтін құрылым" деп атап, Вашингтон басқа елдерді қорғауға көп қаржы жұмсайтынын айтты.
Президенттің сөзінше, АҚШ-қа енді НАТО, сондай-ақ Жапония, Австралия және Оңтүстік Кореяның көмегі қажет емес.
Ал Еуроодақ елдері Таяу Шығыстағы қақтығысқа тікелей араласудан бас тартып отыр.
