Трамп: АҚШ Бірінші және Екінші дүниежүзілік соғыстарды жеңді

АҚШ президенті Дональд Трамп жұма күні, 5 қыркүйекте елдің Қорғаныс министрлігін Соғыс министрлігі деп өзгерту туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN арнасына сілтеме жасап.
Менің ойымша, бұл әлдеқайда орынды атау, әсіресе әлемдегі қазіргі жағдайды ескере отырып. Бізде әлемдегі ең күшті әскер бар. Менің ойымша, бұл жеңіс пен күш туралы хабар береді, - деді Ақ үй басшысы атқарушылық жарлыққа қол қояр алдында.
Трамп АҚШ-тың дүниежүзілік соғыстарда да, олардың арасындағы барлық қақтығыстарда да жеңіске жеткенін айтты.
Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеттік, екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеттік. Бұған дейін де, арасында да бәрін жеңдік, - деді ол қол қою рәсімінде.
Құжатқа сәйкес, АҚШ қорғаныс министрі Пит Хегсет енді "Соғыс министрі" атағын пайдалана алады. Пентагон басшысының пікірінше, департаменттің атын өзгерту "жай сөз емес, әскери этиканы қалпына келтіру".
Максималды өлім, әлсіз заңдылық емес. Қатаң күш, саяси дұрыстық емес. Біз тек қорғаушыларды емес, жауынгерлерді тәрбиелейтін боламыз, - деді Хегсет.
Ресми атауды өзгерту АҚШ Конгресінің мақұлдауын қажет етеді. Республикашыл сенаторлар Майк Ли, Рик Скотт және Грег Стубе осыған қатысты заң жобасын ұсынып үлгерді. Демократиялық партия Дональд Трамптың бастамасын қымбат және алаңдатады деп санайды. Сыншылар АҚШ-тың дүние жүзіндегі әскери нысандарындағы формаларды, эмблемаларды және белгілерді жаңарту үшін департамент миллиардтаған доллар жұмсауы керек екенін атап өтті.