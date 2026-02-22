Трамп әлемдік импорттық тарифтерді 15 пайызға дейін көтерді
Дональд Трамп жаһандық импорттық баж салығын 10%-дан 15%-ға дейін көтеретінін мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл шешім дереу күшіне енеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгiн 2026, 02:32
98Фото: pexels.com
Мәлімдеме Truth Social әлеуметтік желісінде жарияланған. Трамп жаңа тариф деңгейі оның сауда саясатына қатысты АҚШ Жоғарғы соты шығарған шешімді «жан-жақты және толық» қарастырғаннан кейін белгіленгенін айтты.
Сондай-ақ алдағы бірнеше ай ішінде әкімшілік «Америкаға ұлылықты қайтарамыз» бағдарламасы аясында заң жүзінде рұқсат етілген жаңа тариф мөлшерлемелерін айқындап, бекітетінін жеткізді.
