Трамп 25 қыркүйекте Ердоғанды Ақ үйде қабылдайды

Бүгiн, 03:40
Joshua Roberts/Reuters
Фото: Joshua Roberts/Reuters

АҚШ президенті Дональд Трамп Түркия көшбасшысы Режеп Тайып Ердоғанды 25 қыркүйекте Ақ үйде қабылдайтынын мәлімдеді. Бұл туралы ол Truth Social парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мен 25 қыркүйекте Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанды Ақ үйде қарсы алатыныма қуаныштымын. Біз көптеген сауда және әскери келісімдер бойынша жұмыс істеп жатырмыз, - деді Трамп.

Оның айтуынша, кездесуде Boeing ұшақтарын сатып алу, F-16 истребительдері бойынша келісім, сондай-ақ F-35 жобасына қатысты келіссөздер талқыланады.

Трамп сонымен қатар Ердоғанмен әрдайым жақсы қарым-қатынаста болғанын атап өтті.

